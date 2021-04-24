أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، بأن السلطات الصحية في البرازيل قامت حتى الآن بإعطاء 40.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البرازيل منذ تفشي الجائحة هناك 14.2 مليون، فضلًا عن 386 ألفا و416 وفاة.

وسجلت البرازيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و8 أسابيع.

وأشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.