الاحتلال الإسرائيلي يعرقل تحركات الفلسطينيين على حاجز عسكري جنوب جنين

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تحركات المواطنين على حاجز عسكري نصبته على مفترق بلدة عرابة جنوب جنين، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».



وذكرت صادر محلية لـ«وفا »، أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري، أوقفوا المركبات وفتشوها ودققوا في هويات ركابها، وعرقلوا مرورهم وتحركاتهم، ما أدى لحدوث أزمة في المنطقة.



وفي وقت سابق، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجزا عسكريا على مدخل بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن جنود الاحتلال قاموا بإيقاف المركبات وتفتيشها، بعد التدقيق في هويات المواطنين، ما أدى لحدوث أزمة في المكان.