الكشف عن موعد نهائي كأس مصر للطائرة بين الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن موعد مباريات نهائي بطولة كأس مصر للرجال، والتي يتنافس عليها فريقي الأهلي والزمالك.

وأوضح اتحاد الكرة المصري للطائرة أن نهائي بطولة كأس مصر سيُقام بنظام BEST OF 3، أي بإقامة 3 مباريات بين الأهلي والزمالك في الدور النهائي، ومن ينجح في الفوز بمباراتين يُتوج باللقب، وهو ما سيتم تطبيقه في مواجهة تحديد المراكز بين بتروجت وطلائع الجيش.

وأكد الاتحاد أن المباراة الأولى بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ستُقام في الثامنة مساء الخميس القادم، على صالة 6 أكتوبر الدولية، فيما ستُقام المباراة الثانية في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، وفي حالة التعادل، سيلجأ الفريقان لمباراة فاصلة تُقام يوم 30 إبريل الجاري.

أما على صعيد مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، فستُقام المباراة الأولى بين بتروجت وطلائع الجيش في السادسة مساء يوم الخميس، والثانية في السادسة مساء يوم الجمعة، على أن تُقام المباراة الفاصلة يوم 30 إبريل الجاري أيضًا، وذلك على صالة 6 أكتوبر الدولية.