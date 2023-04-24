الحكومة الفرنسية تتعهد بتقديم مزيد من الدعم إلى أوكرانيا

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أعلنت الحكومة الفرنسية عن تقديم مزيد من الدعم إلى أوكرانيا، بعد تضرر منشآت النقل بسبب العملية العسكرية الروسية.

وتعهدت الحكومة ،في بيان، بتسليم أوكرانيا 20 ألف طن من السكك لإعادة بناء مئات الكيلومترات من خطوط السكك الحديدية، التي تضررت جراء المعارك وعمليات القصف، هذا إلى جانب ارسال قوارب نموذجية ونقل "الخبرة الفنية لموانئ HAROPA (التي تدير موانئ نهر السين) لزيادة صادرات الحبوب".

كما سيتم إرسال حافلات إضافية إلى أوكرانيا لضمان نقل تلاميذ المدارس، تضاف إلى حوالى ثلاثين مركبة تم تسليمها.

ودعا كليمان بون الوزير المنتدب لشؤون النقل الذي اختتم أمس، زيارة لأوكرانيا استمرت أربعة أيام، الشركات الفرنسية لتكون جاهزة من الآن خصوصا في قطاع النقل.

وتستضيف فرنسا عشرة من المراقبين الجويين الأوكرانيين في ENAC (المدرسة الوطنية للطيران المدني) للتحضير لإعادة فتح الأجواء الأوكرانية.

وتقدر التقييمات الأخيرة كلفة إعادة بناء أوكرانيا بحوالي 383 مليار يورو، منها 83 مليارا فقط لمنشآت النقل.