الخارجية: أية محاولة للضغط على الفلسطينيين على الحدود المصرية يؤدي لتوتر العلاقات مع إسرائيل

قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن أية محاولة لتفجير الوضع بقطاع غزة وإحداث المزيد من الضغط على الفلسطينيين على الحدود المصرية تؤدي إلى توتر العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن مصر تتصرف بمسئولية بكونها الدولة التي تضطلع للوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح أن مصر تُجري اتصالات مهمة واستراتيجية مع جميع الأطراف الدولية والقوى المؤثرة لمحاولة احتواء الأزمة وإيجاد حلول لها.

ولفت إلى أن وجود التوتر لا يعني أن مصر ليست على اتصال بجميع الأطراف، مضيفا أن الاتصالات تستهدف حل الأزمة الراهنة والخروج من الوضع المتوتر الحالي وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

ذكر أن أكثر ما تفعله مصر من جهود حاليا يستهدف التعامل مع الوضع الإنساني في غزة، لافتا إلى أن مصر كانت صاحبة المبادرة في مجلس الأمن بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية لتمرير مشروع القرار الخاص بالآلية الأممية لمراقبة والتدقيق في دخول المساعدات.

وأشار إلى الجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية بكثافة على النحو الذي يستجيب للاحتياجات الفلسطينية في غزة.