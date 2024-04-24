رويترز نقلا عن مسئول عسكري إسرائيلي: جيشنا يستعد لإطلاق عملية رفح على الفور

قال مسئول عسكري إسرائيلي، إن حيش بلاده أجرى كل الاستعدادات اللازمة لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية، والتي يزعم الاحتلال أنها آخر معقل لحركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الأربعاء: «جيشنا يتأهب لإطلاق عملية رفح على الفور، وفي انتظار موافقة الحكومة».

يأتي ذلك فيما قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن بلاده «تمضي قدما» في هجومها على حركة حماس في رفح الفلسطينية.

وزعم في تصريحات نشرتها «رويترز»، أن «إبعاد المدنيين عن أماكن الخطر جزء أساسي من استراتيجية جيش بلاده».

وذكرت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، أن إسرائيل تستعد لإرسال قوات برية إلى مدينة رفح، وقالت إن استعدادات تجري لإجلاء النازحين الفلسطينيين الذين يحتمون هناك.

ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن قرار للحكومة الإسرائيلية، بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار مع حماس، أن عملية اجتياح رفح التي تأجلت لعدة أسابيع بسبب خلافات مع واشنطن ستتم «قريبا جدا».

ونشرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أخرى تقارير مماثلة، وأشار البعض إلى لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي بدا أنها تظهر إقامة مدينة خيام لاستقبال من سيتم إجلاؤهم من رفح.

ولم يصدر تعليق بعد عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولا مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وتزعم حكومة نتنياهو، أن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة لحماس، وتقول إن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف من مقاتلي الحركة المنسحبين من مناطق أخرى.

وتصر حكومة نتنياهو على أن النصر في حرب غزة سيكون مستحيلا من دون السيطرة على رفح، والقضاء على حماس، واستعادة أي رهائن قد يكونون محتجزين هناك.