 الضرائب: استمرار العمل بالمراكز الضربية حتى 7 مساء.. والجمعة والسبت أيام عمل رسمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الضرائب: استمرار العمل بالمراكز الضربية حتى 7 مساء.. والجمعة والسبت أيام عمل رسمية


نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 11:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 11:56 ص

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب ، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية للتيسير على الممولين بمناسبة قُرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية عن عام ٢٠٢٣ للأشخاص الإعتباريين في نهاية أبريل، تقرر استمرار العمل بجميع المراكز الضريبية، والمناطق التنفيذية والمأموريات الجغرافية حتى الساعة السابعة مساءً اعتبار من اليوم وحتى نهاية الشهر.

وبحسب بيان المصلحة، أوضح انه يتم اعتبار أيام الجمعة والسبت القادمين أيام عمل رسمية، وذلك لاستقبال الممولين؛ لتقديم الدعم الفني لهم ولمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل عن العام المالي المنقضى ٢٠٢٣.

طالبت رشا عبدالعال كافة الممولين الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

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