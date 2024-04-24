شولتس يطالب السلطات الأمنية في ألمانيا باتخاذ إجراءات حازمة ضد أنشطة التجسس

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بضرورة أن تتخذ السلطات الأمنية في بلاده إجراءات حازمة ضد أنشطة التجسس في ألمانيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قال شولتس في برلين اليوم الأربعاء: "لا يمكننا قبول التجسس علينا، بغض النظر عن البلد الذي يأتي منه.. ولذلك يجب اكتشافه واعتقال المسؤولين عنه وتقديمهم للمحاكمة".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن الشكوك المثارة هنا حول موظفي ومرشحي حزب البديل من أجل ألمانيا مقلقة للغاية.

وكان مكتب مكافحة الجريمة في ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا ألقى القبض على موظف تابع لنائب البرلمان الأوروبي وكبير مرشحي حزب البديل من أجل ألمانيا، ماكسميليان كراه، للاشتباه في تجسسه لصالح الصين، وصدر اليوم أمر اعتقال بحقه.

ووفقا لمكتب المدعي العام الاتحادي، فإن مساعد النائب كراه، بممارسة نشاط عمالة لصالح جهاز استخبارات أجنبي في واقعة صنفها الادعاء بأنها خطيرة على نحو خاص (تصنيف في القانون الألماني يمنع خروج المتهم في حال إدانته، قبل انقضاء كامل عقوبته)، وتتعلق هذه الاتهامات بالصين.

وتعليقا على الواقعة، قال شولتس: "من المهم للغاية أن يكون لدينا أجهزة استخبارات جيدة وأجهزة ادعاء جيدة وعمل شرطي جيد وأن يتعاون الجميع معا بشكل وثيق، وأن يحدث هذا عبر الحدود أيضا"، مشيرا إلى أن هذا التعاون ناجح بشكل جيد وأنه يجب أن يكون دافعا لبذل كل جهد ممكن حتى نتمكن من كشف كل من يتجسسون في بلادنا علينا وعلى أمننا في بلادنا.