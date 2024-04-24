حكومة الإمارات ترصد ملياري درهم لإصلاح منازل المواطنين المتضررة من الأمطار

رصدت حكومة الإمارات مبلغ ملياري درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) لمعالجة الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين جراء موجة الأمطار التي تعرضت لها الدولة الأسبوع الماضي.

وترأس الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمجلس الوزراء في أبوظبي، وناقش الاجتماع آثار الحالة الجوية.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدات عبر منصة (إكس): ناقشنا خلال الاجتماع نتائج وآثار الحالة الجوية التي مرت بها الدولة خلال الأيام السابقة، الحالة كانت غير مسبوقة في شدتها، ولكننا دولة تتعلم من كل تجربة، وتطور نفسها".

وأضاف: تعاملت غرف العمليات المركزية مع أكثر من 200 ألف بلاغ، وشارك أكثر من 17 ألفاً من عناصر أجهزة الأمن والطوارئ والداخلية و15 ألفاً من الجهات المحلية، وآلاف المتطوعين في التعامل مع نتائج الحالة الجوية الاستثنائية".

وتابع: أقررنا مبلغ ملياري درهم لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم وتم تكليف لجنة وزارية بمتابعة هذا الملف وحصر أضرار المساكن وصرف التعويضات بالتعاون مع بقية الجهات الاتحادية والمحلية.

وأعلن تشكيل لجنة لحصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية واقتراح الحلول والإجراءات على مستوى الدولة برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وعضوية وزارة الدفاع والداخلية والطوارئ والأزمات وغيرها من الجهات الاتحادية إضافة لممثلين من كل الإمارات المحلية.

وقال نائب رئيس الإمارات:ما حدث من حالة جوية استثنائية في الدولة كان خيراً لنا، حيث امتلأت السدود، وجرت الوديان بأمطار الخير، وامتلأ المخزون الجوفي المائي، وتعلمنا دروساً كبيرة في التعامل مع الأمطار الشديدة في مدننا المتقدمة.