بايدن بعد التوقيع على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل: القرار يحفظ مصالحنا

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، على قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي بعد التوقيع على قانون المساعدات: "القانون الذي صدق عليه الكونجرس يحفظ أمن الولايات المتحدة بجعل حلفائنا أقوى".

وأضاف "أوكرانيا استعادت نصف الأراضي التي استولت عليها روسيا التي تلقت الدعم من إيران وكوريا الشمالية".

وأكد أن بلاده ستبدأ بإرسال المساعدات لأوكرانيا خلال ساعات بما يضمن أمن أوكرانيا وأوروبا، على حد قوله.

وتابع "نقف جميعا ضد دكتاتورية بوتين الذي دفعنا بأفعاله لتقديم هذا الدعم لأوكرانيا".

وحول مساعدات إسرائيل، قال إنها ستدعم الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وأن هذا القانون يزيد بقدر كبير المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وشدد على أن إسرائيل يجب أن تضمن وصول المساعدات للفلسطينيين في غزة دون تأخير.

وأيد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ظلت لوقت طويل مسار جدل.

وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس بايدن كي يصبح قانونا.

وأيد مشروع القانون الديمقراطيون والجمهوريون بأغلبية 75 صوتا مقابل 17، قبيل انتهاء التصويت وهو ما يزيد بكثير على الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو