قال مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، إنه لا أحد يختلف على احترام الجنازات، وإن أعضاء شعبة المصورين حريصون على احترام هذه المواقف.

وأضاف إبراهيم لـ"الشروق"، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية، على وضع قواعد تحكم عملية تصوير الجنازات.

وأشار إلى الاتفاق على منع التصوير تماما داخل المقابر، لافتا إلى ضرورة التفرقة بين الجنازة والعزاء، وقد اتفقنا على أن تصوير الجنازة هو حق أصيل للصحافة، أما العزاء فهو ملك أسرة المتوفي، ولها أن تسمح بالتصوير من عدمه.

وتابع: "سيكون هناك تواصل بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية، لتحديد العزاءات المسموح فيها بالتصوير من عدمه، وسيكون لشركة SOKNA دور في تنظيم الحضور وتحديد أماكن وقوف المصورين.