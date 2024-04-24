باريس سان جيرمان يضرب لوريان برباعية في الدوري الفرنسي

تغلب باريس سان جيرمان على لوريان، برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «دو موستواه» ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الفرنسي.

افتتح عثمان ديمبلي التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 19، وضاعف كيليان مبابي تقدم سان جيرمان بالهدف الثاني في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس بهدفين دون رد.

وفي شوط المباراة الثاني ضاعف عثمان ديمبلي تقدم باريس سان جيرمان بالهدف الثالث في الدقيقة 60، قبل أن يقلص محمد بامبا تأخر فريقه ليسجل الهدف الأول لوريان في الدقيقة 73، لكن مبابي عاد وسجل الهدف الرابع لباريس في الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان برباعية مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 69 في صدارة الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد لوريان عند 26 نقطة في المركز الـ17.