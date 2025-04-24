قصور الثقافة تطلق فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ32 بالقناطر الخيرية

انطلاق فعاليات الدورة 32 من المهرجان الختامي لنوادي المسرح في القناطر الخيرية

-محمد ناصف: نوادي المسرح تمثل اللبنة الأساسية للمسرح المصري

شهد قصر ثقافة القناطر الخيرية، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم المواهب الشابة، وتستمر عروض المهرجان حتى 10 مايو المقبل.

وافتتح فعاليات المهرجان الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، بحضور لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وسمر الوزير، مدير عام المسرح، وأعضاء لجنة التحكيم: د. محمد زعيمة، الكاتب سعيد حجاج، المخرج سامح مجاهد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، د. مصطفى حامد، والشاعر والناقد يسري حسان، بجانب حضور عدد كبير من النقاد والمسرحيين والفنانين والإعلاميين.

وأعرب "ناصف"، عن سعادته بانطلاق هذه الدورة المتميزة، موجها التحية للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على دعمه المتواصل لأنشطة الهيئة.

كما نقل تحيات اللواء خالد اللبان، مساعد الوزير لشئون رئاسة الهيئة للحضور وأمنياته بدورة موفقة، مؤكدًا أن هذه الدورة تجسد تاريخا عريقا للمسرح المصري، مشددًا على الدور المحوري الذي لعبته نوادي المسرح في اكتشاف ورعاية ودعم المواهب الفنية من مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن المسرح هو المنصة الأساسية التي تنطلق منها الأفكار وتتبلور فيها الرؤية الثقافية، وهو ما يتجلى بوضوح في هذه الدورة من خلال الأعمال المقدمة من نوادي ثقافية متنوعة، تحت رعاية وزارة الثقافة.

وأشار "ناصف" إلى أن تجربة هذا العام جاءت مميزة، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الدورة بداية لأفكار وتجارب جديدة خلال الدورات المقبلة.

وأكد أن نوادي المسرح كانت ولا تزال وستظل تمثل اللبنة الأساسية للمسرح المصري، موضحا أن إنشاء قصر ثقافة القناطر الخيرية جاء بهدف أن يكون ظهيرا ثقافيا للهيئة العامة لقصور الثقافة داخل نطاق القاهرة الكبرى، بما يسمح بإقامة الفعاليات الثقافية والفنية في هذا القصر الحيوي.

واختتم كلمته بالدعوة إلى توجيه مزيد من الدعم إلى نوادي المسرح على مستوى الجمهورية، سواء على صعيد الإنتاج أو عبر توسيع دائرة العروض.

وأكد أن هذه النوادي تمثل النواة الحقيقية لصناعة المسرح في مصر، موجهًا الشكر للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة العامة للمسرح، والمخرج محمد طايع مدير المهرجان، وأعضاء لجان التحكيم الحالية والسابقة، وكذلك الناقد يسري حسان، رئيس تحرير نشرة المهرجان، مشيدا بالتطور الملحوظ في محتوى النشرة ودورها في إثراء الحركة المسرحية المصرية.

من جهته، توجه المخرج محمد طايع، مدير المهرجان، بالشكر إلى وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة على دعمهما المتواصل للمسرح، كما شكر أعضاء لجنة التحكيم وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة من المهرجان.

وأشار "طايع"، إلى أن المهرجان تلقى 155 عرضا مسرحيا من مختلف محافظات الجمهورية، وتم اختيار 27 عرضا منها للمشاركة في فعاليات الدورة الحالية.

وشهد اليوم الأول من المهرجان تقديم عرضين مسرحيين لفرقة الجيزة، أولهما بعنوان "عائلة شكسبير" تأليف أحمد الأباصيري وإخراج سامي سلامة، والثاني بعنوان "بلا أثر" تأليف محمد السوري، وإخراج كريم شابو.

ويعد المهرجان الختامي لنوادي المسرح من أبرز المنصات الثقافية لاكتشاف ورعاية المواهب المسرحية الشابة، إذ تتيح الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلاله الفرصة أمام الطاقات الإبداعية الجديدة للتعبير عن رؤاها الفنية عبر عروض مسرحية خارج الأطر التقليدية ومن مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة وتحقيق العدالة الثقافية.