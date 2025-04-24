المبعوث الأممي يبحث مع ممثلين عن جماعة الحوثي أهمية استقرار الوضع في اليمن

اجتمع المبعوث الأممي لدى اليمن هانس جروندبرج، اليوم في مسقط، مع كبار المسئولين العمانيين، وأعضاء من قيادة الحوثي وممثلي المجتمع الدبلوماسي.

وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية في اليمن، ركزت المناقشات على أهمية استقرار الوضع في اليمن؛ لتمكين جميع اليمنيين من العيش بكرامة ورخاء، ومعالجة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنطقة والمجتمع الدولي.

وأعاد المبعوث التأكيد على التزامه بالاستمرار في العمل نحو تحقيق هذا الهدف، في إطار مساعيه للوصول إلى سلام مستدام في اليمن.

كما تناولت المناقشات مطالب الأمم المتحدة المستمرة لـ«الحوثي» للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والدبلوماسيين المحتجزين.

وأشار المبعوث الأممي هانس جروندبرج إلى أن «العائلات والزملاء عانوا لفترة طويلة، كما تُرك المجتمع بدون الأفراد الذين خدموهم».

ونوه أن «مثل هذه الأعمال تعرقل بشكل كبير الجهود الدولية لدعم الشعب اليمني، وتعرقل التقدم نحو السلام».