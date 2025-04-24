أعرب التونسي حمزة المثلوثي، لاعب نادي الزمالك، عن دهشته من رحيل زميله أحمد سيد "زيزو"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القلعة البيضاء لا تتوقف على أي لاعب مهما كان اسمه أو تأثيره داخل الفريق.

قال المثلوثي في تصريحات لقناة «أون سبورتس»:" عقدي مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتواصل معي أحد حتى الآن بشكل رسمي بشأن التجديد، لكني أعتبر الزمالك بيتي سواء استمررت أو رحلت".

وعن حالته الصحية، أوضح:" أجريت عملية جراحية في ميونيخ، وأنا الآن في مرحلة التأهيل. الزمالك نادٍ كبير ويعمل باحترافية، رغم ما يُثار حوله من شائعات".

وأضاف المدافع الدولي التونسي:" ظروف الأهلي وبيراميدز أفضل بكثير من الزمالك حاليًا، ولو واجه أي نادٍ آخر ما نواجهه من أزمات، ولم يكن يمتلك هذا الجمهور العظيم، لما استطاع المنافسة على البطولات".

وبخصوص رحيل أحمد سيد "زيزو"، قال المثلوثي:" بصراحة، لم أتوقع رحيله، كنت أعتقد أنه سيُصبح أحد أساطير النادي مثل شيكابالا، لكنه في النهاية صاحب القرار. لم أتمكن من التواصل معه مؤخرًا بسبب انشغالي بالإصابة".

واختتم المثلوثي تصريحاته قائلًا:" رحيل زيزو يمثل خسارة كبيرة للفريق، وأعتبره أحد أصول النادي، لكن الزمالك لا يقف على أي لاعب، سواء كان زيزو أو المثلوثي أو أي نجم آخر".