من المتوقع أن تخفض الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها توقعاتها الاقتصادية لعام 2025 مرة أخرى.

ومن المقرر أن يعلن وزير الاقتصاد المنتهية ولايته روبرت هابيك توقعات الحكومة التي تصدر في الربيع بعد ظهر اليوم الخميس في برلين.

وكانت صحيفة هاندلسبلات الألمانية ذكرت من قبل استنادا إلى مصادر حكومية أن الحكومة تتوقع ركود الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد أن كانت تتوقع في يناير/كانون الثاني الماضي زيادة قدرها 3ر0%. وفي الخريف الماضي، توقعت الحكومة زيادة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بنسبة 1ر1%

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الألماني عالق في أزمة بعد عامين متتاليين من الركود. وأعلن الائتلاف الحاكم المستقبلي بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي عن تدابير واسعة النطاق مثل خفض أسعار الطاقة لتحفيز الاقتصاد.

وبحسب صحيفة هاندلسبلات، تتوقع الحكومة الألمانية نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في عام 2026. وفي يناير، توقع هابيك نموا اقتصاديا بنسبة 1ر1% لعام 2026.

وتتسبب سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي. وقبل أسبوعين، أعلن ترامب أنه سيمنح العديد من الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، إعفاء لمدة 90 يوما من بعض الرسوم الجمركية. ومع ذلك، فإن معدل الرسوم الجمركية الموحد المطبق سابقا بنسبة 10% لجميع البلدان سيظل ساريا خلال فترة الإعفاء. وتوجد أيضا رسوم جمركية خاصة على الواردات الأمريكية من الفولاذ والألومنيوم والسيارات. وبحسب المصادر الحكومية، فإن هذا يشكل أيضا الأساس للتوقعات الجديدة للحكومة الألمانية المنتهية ولايتها.