أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن 12 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة، بينهم سيدتان، حيث وصلوا إلى مستشفى «شهداء الأقصى» في دير البلح وسط القطاع، وهم في حالة صحية صعبة.

وبحسب ما نشرته شبكة «قدس برس»، وصل الأسرى المفرج عنهم عبر سيارات تابعة للصليب الأحمر، من خلال بوابة «كيسوفيم» شرق دير البلح، حيث نُقلوا مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى (التابع لحركة حماس)، في تصريح مقتضب، بأن الأسرى المحررين تم الإفراج عنهم من سجن «سديه تيمان» الإسرائيلي، وهم:

المحررة رانية علي أحمد النجار – 43 عامًا – خان يونس

المحررة فايزة سليمان سالم أبو عمرة – 46 عامًا – دير البلح

المحرر أسامة عبد الشافي عبد المحسن حمودة – 33 عامًا – بيت لاهيا

المحرر سيد يوسف شعبان حمودة – 42 عامًا – بيت لاهيا

المحرر خليل مسعد كمال الشنباري – 38 عامًا – بيت حانون

المحرر محمد فضل إبراهيم نعيم – 45 عامًا – بيت حانون

المحرر عبد الرحمن عيد محمد حمد – 21 عامًا – بيت حانون

المحرر طارق عبد الرؤوف عبد القادر العامودي – 46 عامًا – بيت لاهيا

المحرر مازن إبراهيم خميس أبو زر – 51 عامًا – بيت لاهيا

المحرر محمد كمال جودت الرضيع – 41 عامًا – بيت لاهيا

المحرر يوسف أكرم يوسف معروف – 42 عامًا – بيت لاهيا

المحرر إبراهيم محمد ديب عبد الدايم – 55 عامًا – بيت لاهيا

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9900 أسير حتى بداية شهر أبريل 2025، من بينهم 3498 معتقلًا إداريًا، وما لا يقل عن 400 طفل، إضافة إلى 29 أسيرة، وفق مكتب إعلام الأسرى.

وتُصنّف سلطات الاحتلال نحو 1747 أسيرًا من قطاع غزة كمقاتلين «غير شرعيين»، بحسب إدارة السجون، وهو تصنيف خطير يستثني العديد من المعتقلين الذين يُحتجزون في معسكرات عسكرية مغلقة، بعيدًا عن أي رقابة حقوقية أو قانونية.

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حوّل الاحتلال سجونه إلى مسلخ بشري، تمارس فيه أقسى أنواع التعذيب والانتقام بحق الأسرى، بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى، وسط ظروف لا إنسانية وممارسات ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة المعتقلين.

وتحتجز سلطات الاحتلال مئات الأسرى في معتقلات استحدثت بعد معركة «طوفان الأقصى»، أبرزها معتقل «سديه تيمان» وسجن الرملة تحت الأرض، والتي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة والكرامة الإنسانية.

وتؤكد شهادات الأسرى المحررين ارتكاب الاحتلال جرائم مروّعة تشمل التعذيب الوحشي، والإهمال الطبي، والاغتصاب، ونشر الأمراض المتعمد، وكل ذلك يجري تحت رعاية مباشرة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأدت هذه السياسات إلى استشهاد 65 أسيرًا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 302 شهيدًا منذ عام 1967.