الحكومة الألمانية تخفض التوقعات للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى صفر

خفضت الحكومة الألمانية، توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى صفر لعام 2025، وتتنبأ بعام صعب آخر لصاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في برلين، إن هذا يأتي بعد أن كانت لا تزال برلين تتوقع في يناير، أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.3% هذا العام، لكن إدارة يسار الوسط المنتهية ولايتها تعتقد الآن أن الاقتصاد سوف يكتنفه الركود هذا العام.

وهذا يعني أنه يوجد قدر ضئيل من الأمل في الانتعاش عقب عامين من الركود في عامي 2023 و2024.

يذكر أن توقعات يناير تم بالفعل خفضها من 1.1% لنمو الناتج المحلي الاجمالي في أكتوبر العام الماضي.

يشار إلى أن اقتصاد ألمانيا انزلق في أزمة اقتصادية خلال السنوات ألأخيرة، حيث ارتفع التضخم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية.