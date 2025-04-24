الكابينت الإسرائيلي يجتمع لمناقشة اتفاق الأسرى ومساعدات غزة

أفاد تقرير إسرائيلي بأنه من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري "الكابنيت"، اليوم الخميس، لمناقشة قضايا حاسمة تتعلق باستمرار الحرب على غزة، وصفقة تبادل الأسرى، وتقديم المساعدات للقطاع.

وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن هناك انقساما داخل الكابنيت حول كيفية التعامل مع مفاوضات صفقة الأسرى بينما يدعم رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الجيش استمرار المفاوضات دون تصعيد عسكري كبير، فيما يرى وزراء آخرون ضرورة ممارسة ضغط أكبر على حماس محذرين من أن الوقت ينفد، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وذكر التقرير الإسرائيلي، أنه من المتوقع أن يطلب رئيس أركان جيش الاحتلال تقديم خطط جديدة تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، مضيفا أنه "إذا لم يتم تنفيذ خطة توزيع المساعدات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة قد تضطر إسرائيل إلى استخدام الوسائل الحالية التي قد تسمح لحماس الاستفادة منها مما قد يخلق أزمة سياسية داخل الحكومة"، بحسب تعبيره.