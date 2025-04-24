إيقاف معلق مباراة الزمالك وحرس الحدود لمدة شهر

أعلن المجلس الأعلى للإعلام إيقاب محمد البوشي، معلق قنوات أون سبورت، على خلفية مباراة الزمالك وحرس الحدود، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك تغلب على حرس الحدود بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد 13 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري.

وقال محمد البوشي تعلقيًا بلفظ خارج، تعقيبًا على أحد الكرات أثناء التعليق على المباراة، ليقرر المجلس معاقبته بالإيقاف لمدة شهر.

وكتب المجلس الأعلى للإعلام في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كما أعلن المجلس اعتماد قرار إيقاف معلق مباراة حرس الحدود والزمالك في دوري نايل، التي أذيعت بتاريخ 13 أبريل 2025، لمدة شهر، وذلك في إطار استجابته لمبادرات تفعيل المحاسبة الذاتية».

ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعة التتويج برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي الثاني، و6 عن بيراميدز المتصدر.