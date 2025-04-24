وتريات الإسكندرية تعزف أعمالا عالمية على مسرح سيد درويش غدا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيى الدين، ومشاركة سوليفان الفيولا الفنانة رشا يحيى وسوليست التشيللو الفنان شادى حنا، وذلك في التاسعة مساء الجمعة 25 أبريل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية التي كتبها كبار المؤلفين للآلات الوترية، منها ديفرتمنتو لموتسارت، كونشيرتو للتشيللو والوتريات لويجي بوكيريني، ست رقصات لريتشارد رودلف كلاين، فوكاليز للفيولا والأوركسترا الوترية سيرجي راخمانينوف إعداد عزيز جورج، متمهل وروندو مجرية للفيولا والأوركسترا الوترية كارل ماريا فون فيبر، ليلية للفيولا والتشيللو والأوركسترا لفايا ازاراشفيلي إعداد أمير عوض.

جدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتور جهاد داوود وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك في مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية في إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.