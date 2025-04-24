 روته يتوجه إلى واشنطن اليوم لإجراء محادثات حول السلام في أوكرانيا - بوابة الشروق
الخميس 24 أبريل 2025 1:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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روته يتوجه إلى واشنطن اليوم لإجراء محادثات حول السلام في أوكرانيا

واشنطن - د ب أ
نشر في: الخميس 24 أبريل 2025 - 12:19 م | آخر تحديث: الخميس 24 أبريل 2025 - 12:19 م

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ووزارة الخارجية الأمريكية أن الأمين العام للتحالف الدفاعي، مارك روته، سيتوجه إلى واشنطن اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

ومن المقرر أن يلتقي روته بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ومستشار الأمن القومي مايك والتز. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على الجهود المبذولة من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث لا تزال مفاوضات السلام متعثرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح أمس الأربعاء، بأن التوصل إلى اتفاق مع روسيا صار في المتناول، زاعما أن التعامل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كان "أصعب" من التعامل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وطالب ترامب كييف بـ"التنازل عن شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، والتخلي عن مساعيها للانضمام إلى حلف الناتو في المستقبل".

ومن المقرر أن يجتمع قادة الناتو يومي 24 و25 من يونيو المقبل في قمة بلاهاي.

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