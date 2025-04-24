جددت الطائرات الإسرائيلية قصفها مساء اليوم الخميس، لمناطق مختلفة من قطاع غزة، ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى. وأفادت مواقع إخبارية إسرائيلية بوجود تطور صعب في قطاع غزة يتعلق بلواء المدفعية والفرقة 36، مشيرة إلى أنباء عن قتلى في صفوف جيش الاحتلال، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

استشهد خمسة فلسطينيين في قصف الاحتلال لشقة سكنية بشارع اليرموك وسط مدينة غزة. وظهر اليوم الخميس، ارتقى أربعة شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. كما استشهد عشرة فلسطينيين في قصف نقطة للشرطة في جباليا البلد شمالي غزة، حيث وقع القصف في وقت الذروة في السوق المجاور.

وفي وسط القطاع، ارتقى أربعة شهداء، بينهم طفلة، بينما أصيب آخرون إثر غارة لطائرة بدون طيار إسرائيلية على بلدة الزوايدة. وفي خان يونس، استشهد شخص واحد وأصيب آخرون، أحدهم حالته خطيرة، جراء استهداف أحد المنازل. وفي ساعات الفجر، استشهد 17 فلسطينيا في مختلف مناطق قطاع غزة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن مشافي القطاع استقبلت 50 شهيدا، منهم اثنان تم انتشالهما، و152 مصابا. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51,355 شهيدا و117,248 مصابا. ومنذ 18 مارس الماضي، بلغت حصيلة الشهداء 1,978، و5,207 مصابين.