إصابة عدد من السجناء أثناء محاولتهم الهروب في شرق موريتانيا

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أصيب عدد من السجناء، بجروح متفاوتة الخطورة أغلبها طفيف إثر حريق شب اليوم الخميس، في سجن مدينة "لعيون" شرق موريتانيا.

وأفاد شهود عيان ومصادر محلية، بأن الحريق اندلع صباح اليوم لدى محاولة السجناء تنظيم عملية فرار جماعية مدبرة وقاموا بإحراق أحد الأجزاء القريبة من مدخل السجن الرئيسي؛ لتدبير عملية الفرار ما أدى لإصابة عدد منهم بجراح أغلبها خفيفة ومتوسطة .

وحسب المصادر، أدت النيران، إلى التهام الأغراض الشخصية للسجناء والأفرشة فيما نقل السجناء المصابون بحروق إلى مستشفى مدينة لعيون "580 كم شرقي نواكشوط".

وأعلنت السلطات بمحافظة الحوض الغربي، التي يقع السجن في عاصمتها (أكبر مدنها)، فتح تحقيق في الحادثة لتحديد الملابسات والوقوف على المسئوليات.

وحسب المصادر المحلية، تمكن الحراس من إحباط حالة الفرار والسيطرة على الوضع.

ويعاني سجن لعيون، من الاكتظاظ ومن تردي الخدمات المقدمة لنزلائه، ويشكو الأهالي باستمرار من الأوضاع السيئة للسجناء ويطالبون بتحسينها في عدة وقفات سبق لهم تنظيمها.