ترامب: كندا لن تبقى دولة بدون دعم الولايات المتحدة

قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إن كندا "لن تستمر في الوجود" بدون الولايات المتحدة، وهي تصريحات جاءت قبل أيام من إجراء الانتخابات الكندية التي تهيمن عليها تعليقات ترامب حول اقتصاد البلاد وسيادتها.

وأعاد ترامب إدخال نفسه في انتخابات كندا أثناء مراسم توقيع داخل المكتب البيضاوي، قائلا إن كندا "ستتوقف عن الوجود كدولة" دون شراء الولايات المتحدة السلع منها.

وقال: "يجب أن أكون صريحا، كدولة، الأمر يعمل بشكل رائع". وكان قد هدد سابقا بجعل كندا الولاية 51 من خلال الضغط الاقتصادي.

وأكد ترامب مجددا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي شيء من كندا، بما في ذلك السيارات والنفط.

وأضاف: "نحن لا نريد في الواقع أن تصنع كندا السيارات لنا، إذا أردنا أن نكون صريحين. نريد أن نصنع سياراتنا بأنفسنا".

وفي الأسابيع الأخيرة، قلل ترامب من حديثه عن جعل كندا الولاية 51. وتوقف عن قول ذلك بعد مكالمة مع رئيس الوزراء الجديد مارك كارني الشهر الماضي.

كما أشار ترامب يوم الأربعاء إلى أنه قد يزيد الرسوم المفروضة على واردات السيارات من كندا. وفرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية بنسبة 25% على السيارات، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات المتعلقة باتفاقية التجارة الأمريكية الكندية المكسيكية ويسعى صانعو السيارات إلى تغييرات سياسية أخرى لتقليل عبء الرسوم الجمركية.