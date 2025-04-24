تراجع طفيف في أرباح آي بي إم خلال الربع الأول

ذكرت شركة صناعة الكمبيوتر وخدمات الحوسبة السحابية الأمريكية آي.بي.إم مساء، أمس الأربعاء، أنها لا ترى تغييرا كبيرا في أنماط مشتريات العملاء بالولايات المتحدة بسبب سياسات الرسوم الجمركية الجديدة، في حققت نتائج خلال الربع الأول تفوق التوقعات.

وأعلنت الشركة ارتفاع إيراداتها ربع السنوية بنسبة بسيطة إلى 5ر14 مليار دولار، في حين تراجعت الأرباح بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 12ر1 دولارا للسهم، مقابل 721 دولارا للسهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

وقال أرفيند كريشسنا الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: "تجاوزنا التوقعات بالنسبة للإيرادات والربحية والتدفقات النقدية الحرة خلال ربع العام، بفضل قوة محفظة برمجياتنا".

وتتوقع الشركة إيرادات تتراوح بين 4ر16 و75ر16 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين يتوفع المحللون 3ر16 مليار دولار.

وقال كريشنا: "على المدى القريب، يمكن أن تؤدي حالة الغموض إلى تعليق قرارات العملاء وتبني نهج ننتظر لنرى" في إشارة إلى التوترات التجارية العالمية الحالية على خلفية قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على كل واردات بلاده تقريبا والدخول في حرب للرسوم الجمركية مع الصين بشكل خاص.

وأضاف كريشنا أنهم لم يروا تغيرا كبيرا في تصرفات العملاء حتى الآن.