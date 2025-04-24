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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى وقف الهجمات على أوكرانيا، مشيرًا إلى مقتل 5000 جندي أسبوعيًا.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم الخميس: «أنا غير راض عن الضربات الروسية على كييف، لم تكن ضرورية وجاءت في توقيت سيئ للغاية».

وتوجه بحديثه إلى الرئيس الروسي: «يا فلاديمير.. توقف! هناك 5000 جندي يموتون أسبوعيًا، لذلك دعونا ننجز صفقة السلام!».

وقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وأصيب أكثر من 63 في هجوم صاروخي «واسع» تعرّضت له كييف فجر الخميس.

ويعتبر الهجوم من الأكثر فتكا في العاصمة الأوكرانية، منذ بدء الحرب قبل ثلاث سنوات.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 70 صاروخا و145 مسيرة على ست مناطق أوكرانية.

ونقلت فرانس برس عن مصدر قوله إن القوات الجوية الأوكرانية «رصدت وتقفت 215 هدفا جويا للعدو» مشيرا إلى تدمير 112 منها.

وكان آخر هجوم صاروخي تعرضت له كييف في مطلع أبريل، وأدى يومها إلى إصابة ثلاثة أشخاص.