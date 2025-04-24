قطر: جهودنا مستمرة لإنهاء الحرب على غزة

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم، مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط جاي جون، الذي يزور البلاد حاليا.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية، جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية خلال المقابلة، استمرار جهود دولة قطر في إطار وساطتها المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية؛ لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستدام، لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/AiajTafozp — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 24, 2025

ويأتي ذلك في وقت تمعن فيه إسرائيل باستهداف المرافق الحيوية التي تقدم خدمات إنسانية لفلسطينيي قطاع غزة، الذين يعيشون إبادة جماعية متواصلة ترتكبها إسرائيل منذ 19 شهرا.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 169 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.