قالت رضوى مجدي، زوجة الشهيد خالد مغربي «دبابة» بطل ملحمة البرث، إن مشهد إعدام الإرهابي عشماوي أثلج صدور المصريين.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مسلسل الاختيار قدم قدوة للشباب والأجيال القادمة، بعد انتشار فيديوهات كثيرة للأطفال وهم يبكون ويريدون أن ياخذوا ثأر الشهداء.

وأضافت رضوى مجدي، أن نشر مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار حتى يشفي غليل أسر الشهداء، مؤكدا أن إعدامه أقل شيء يمكن أن يقدم، ولا يساوى خدش لجندي من جنودنا الأبطال، وهذا لا يكفي أن يشفي غليل أسر الشهداء.

وكشفت رضوى مجدي، زوجة الشهيد خالد مغربي بطل ملحمة البرث، أن ردود الفعل من جانب الجميع تجاه مسلسل الاختيار كان جيد جدا، موضحة أن ما تم تمثيله في المسلسل لا يساوي 10% من بطولات الشهداء.