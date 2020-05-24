الرئاسة السورية تسحب جمعية البستان الخيرية من رامي مخلوف

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سحبت رئاسة الجمهورية في سورية جمعية البستان الخيرية من رجل الأعمال رامي مخلوف بعد إعلان الجمعية بأنها تعمل تحت إشراف رئاسة الجمهورية.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من كتابة مخلوف لمنشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دعا فيه الجمعية لتقديم المساعدات إلى آلاف الجرحى والقتلى من عناصر الجيش السوري والقوات الموالية له.

وقالت الجمعية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" "نشير بأن الجمعية تقوم بعملها الخيري والإنساني والتنموي بمتابعة وإشراف السيد رئيس الجمهورية، ومن هذا السياق فإننا في جمعية البستان نؤكد حرصنا على استمرارية العمل المكلفين به وفق الدور الموكل إلينا به على أكمل وجه وبتوجيهات قائد الوطن".

وكان مخلوف قال في وقت سابق اليوم السبت إنه " قرر تحويل مبلغ مليار ونصف ليرة سورية من أمواله لصالح "جمعية البستان الخيرية" التابعة له ليتم توزيعها على أسر آلاف القتلى والجرحى من عناصر السوري والقوات الموالية له ".

وأسس مخلوف جمعية البستان في مدينة اللاذقية منتصف عام 1999 لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين من فقراء ومرضى.

وبعد اندلاع الحرب في سورية، وجهت الجمعية أغلب عملها لتقديم مساعدات للقتلى وجرحى الجيش السوري والقوات الموالية لها.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت مطلع العام الجاري عن أن جمعية البستان أصبحت تحت ادارة رئاسة الجمهورية وباشراف عقيلة الرئيس أسماء الأسد والتي أصبحت تشارك في اجتماعات وفعاليات جرحى الوطن.

وأصدرت وزارة المالية السورية يوم الثلاثاء الماضي قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، وأموال زوجته وأولاده.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس قراراً بمنع مخلوف من التعاقد مع الجهات الحكومية.

كما منعت الحكومة السورية مخلوف من السفر لتراكم مبالغ مالية عليه لصالح وزارة الاتصالات السورية.