قال المخرج محمد سامي، إن تجربة كتابة السيناريو لمسلسل «البرنس» لم تكن الأولى بالنسبة له في مجال الكتابة، لافتًا إلى أنه كتب أربعة أفلام للسينما قبل ذلك.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأحد، أنه قرر كتابة المسلسل بذاته؛ لأن الاستعانة بمؤلف والإشراف على لغة الحوار يستغرق وقتًا حتى يصل إلى أن يكون مسلسلًا يشاهده الجمهور على شاشة التليفزيون، قائلًا إنه كتب «البرنس» في شهرين ونصف فقط.

ولفت إلى أن الناتج كان أفضل وأيسر بالنسبة له هذا العام، متابعًا: «ارتحت بشكل أكبر، ونجاحه كان بفضل الله لأن الشغل كان أسهل من حيث توصيل الفكرة وجمل الحوار».

ولفت إلى أنه انتهى من تصوير المسلسل في 96 يومًا، قبل شهر رمضان بحوالي أسبوعين ونصف، مؤكدًا انه سيكرر فكرة كتابة المسلسل إلى جانب الإخراج في أعمال السنوات المقبلة.

يُذكر أن مسلسل «البرنس» من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من: محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي.

