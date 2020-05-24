تقرير- 6 أحلام تداعب ليفربول مع عودة الدوري الإنجليزي

عودة الدوري الإنجليزي الممتاز بالنسبة لليفربول لن تقتصر على رغبتهم في فقط في إنهاء الموسم بالفوز باللقب الغائب منذ 30 عامًا، بل هناك عدة أمور رئيسية سيسعى الريدز ونجومه إلى تحقيقها أيضا.

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري حاليًا برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، الأمر الذي يجعل تحقيق حلمه بالفوز باللقب شبة مؤكد.

في هذا التقرير نستعرض معًا أبرز 6 نقاط سيسعى ليفربول ونجومه لتحقيقها بعد عودة البريميرليج، حسبما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية.

** الأكثر حصدًا للنقاط في موسم واحد

الرقم القياسي كأكثر فريق حصدًا للنقاط في البريميرليج مسجل باسم مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، موسم 2016-2017، الذي حصد 100 نقطة.

لكن ليفربول هذا الموسم أمامه فرصة ذهبية لكسر هذا الرقم، فالفريق تعادل فقط في مباراتين من أصل 29 مباراة لعبها هذا الموسم.

المباريات المتبقية في الموسم الحالي 9 مباريات وهذا يعيني وجود 27 نقطة أخرى محتمل حصدها من قبل ليفربول، الأمر الذي سيمكن الريدز من الفوز باللقب برصيد 109 نقطة، في حال فوزه بكل المباريات المتبقية.

ويعد أسوأ سيناريو لتحطيم هذا الرقم هو فوز ليفربول في 5 مباريات و4 تعادلات، أو تحقيق 6 انتصارت وتعادل وحيد، ليحقق 101 نقطة في نهاية الموسم.

** صلاح أم ماني .. من سيفوز بالحذاء الذهبي

الجميع يعلم جيدًا حجم التنافس بين مهاجمي البريميرليج لحصد لقب الحذاء الذهبي كأفضل هداف للمسابقة، فخلال الموسم الماضي تشارك الجائزة 3 لاعبين، محمد صلاح، ساديو ماني، وبير إيمريك أوباميانج، بعدما سجلوا 22 بالتساوي.

خلال هذا الموسم دخل منافس رابع وهو جيمي فاردي الذي يتصدر حاليًا صدارة ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفًا، بفارق 2 عن أوباميانج و3 عن صلاح، و5 عن ساديو ماني.

عودة الموسم ستمكن صلاح من السعي لحصد هذا اللقب للمرة الثالثة على التوالي، ليدخل تاريخ البريميرليج من أوسع أبوابه.

** كلوب وجائزة الأفضل

تحقيق مدرب آخر غير الألماني لجائزة أفضل مدرب في العام لهذا الموسم، سيتطلب شيئا أشبه بالمعجزة، فكلوب حصد الأخضر واليابس هذا الموسم وفاز على الصغار وأهان الكبار.

هناك أمر آخر سيقرب كلوب أكثر من الفوز بالجائزة وهو فوزه بجائزة مدرب الشهر 5 مرات خلال 7 أشهر منذ بداية الموسم.

** هل العودة بمثابة الأمل للاعبين المهمشين؟

في حين أن ليفربول يحتاج فقط إلى فوزين لتحقيق اللقب، فقد يغتنم كلوب الفرصة للقيام بسياسة التدوير ويمنح بعض اللعبين فرصة أخرى للتألق.

أبرز هؤلاء اللاعبين المتوقع ظهورهم هم الياباني مامينامينو الذي انتقل إلى الريدز يناير الماضي، ولم يقدم المستوى المأمول منه حتى الآن، وأيضا نابي كيتا الذي سيرغب بكل تأكيد في إثبات جدارته بحمل قميص بطل أوروبا.

** أرنولد والرقم القياسي

من المثير أن تكسر رقمك القياسي الذي حققته مسبقًا، فالشاب الإنجليزي ألكسندر أرنولد ينافس نفسه على مستوى صناعة الأهداف، لذا يعد أكثر مدافع صنع أهدافًا في موسم واحد في تاريخ البريميرليج بواقع 12 هدف.

هذا الموسم صاحب الـ21 عامًا صنع بالفعل 21 هدف، مع تبقي 9 مباريات يمكن من خلالها بكل سهولة أن يحطم رقمه السابق.

** هندرسون وحلم جائزة لاعب العام

قائد ليفربول جوردان هندرسون يحظى بدعم كبير هذا الموسم، ويرشحه الكثيرين للفوز بجائزة لاعب العام، بعد الأداء المتميز الذي قدمه مع الريدز في المباريات الماضية

هندرسون كان المرشح المفضل لشركات المراهنات في إنجلترا قبل توقف الدوري الإنجليزي بسبب كورونا، إلا أنه سيواجه منافسة شرسة مع البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الذي يقدم أيضًا موسمًا خياليًا