وزير الإعلام اليمني يدعو المجتمع الدولي إلى تصنيف مليشيا الحوثي «منظمة إرهابية»

دعا معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في أسلوب التعاطي مع مليشيا الحوثي، والعمل على تصنيفها "منظمة إرهابية".

وأكد معمر الإرياني - وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأحد، أن العمل على تصنيف مليشيا الحوثي، "منظمة ارهابية" خطوة مهمة في تجفيف منابعها المالية والحد من قدرتها على تنفيذ أنشطتها الارهابية، ودفعها نحو الانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام، وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين.

وقال الإرياني إن العقوبات المفروضة مؤخرا على عدد من قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تؤكد مضي الإدارة الأمريكية في مراجعة قرارها برفع تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية".