جورجيا تسجل 388 إصابة جديدة و17 حالة وفاة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الاثنين، 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة إنتر برس نيوز الجورجية- على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية- أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 337 ألفا و961 حالة، موضحة أنها تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 4 آلاف و639 حالة وفاة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي في البلاد ارتفع إلى 319 ألفا و956 متعافيا، بعد شفاء 1357 مريضاً خلال الساعات الماضية، فيما لايزال هناك 13 ألفا و340 حالة نشطة على مستوى البلاد.