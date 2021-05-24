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انعقدت اليوم الأحد، مباحثات يمنية بريطانية حول سبل إحلال السلام في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك ناقش اليوم(في العاصمة السعودية الرياض) مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، التطورات السياسية في اليمن والتعاون بين الحكومتين لاحلال السلام واستعادة الأمن والاستقرار.

وخلال اللقاء استعرض بن مبارك الجهود التي بذلت في الآونة الأخيرة لوقف إطلاق النار تمهيدا لإحلال سلام شامل ودائم في اليمن.

وأشار إلى عرقلة مليشيا الحوثي لتلك الجهود، داعيا لممارسة الضغوط عليها لاتخاذ مواقف إيجابية تجاه عملية السلام.

وشدد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض(الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي) وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية لتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة من الحوثيين وتوحيد الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية.

من جانبه، عبر الوزير البريطاني عن تقديره لموقف الحكومة اليمنية الإيجابي تجاه عملية السلام والمبادرات الأممية والاقليمية لوقف إطلاق النار.

وأكد التزام بريطانيا بالمساعدة على تحقيق السلام في اليمن بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين ووقوفها الى جانب وحدة اليمن وسيادته واستقراره

ومنذ سبع سنوات، يشهد اليمن صراعا مسلحا بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي الداعم للشرعية، ومسلحي الحوثيين ، أدى إلى جر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم إذ يحتاج 80 بالمئة من سكان اليمن إلى المساعدات حسب تقارير أممية.