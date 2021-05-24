التنمية المحلية: جاري الانتهاء من مصنع تدوير المخلفات بمنطقة سندوب بتكلفة 322 مليون جنيه

قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إنه جاري الانتهاء من إنشاء مصنع للمعالجة وتدوير المخلفات البلدية بطاقة تصميمية 1200 طن/يوم (2 خط) في منطقة سندوب بأحدث التكنولوجيات الألمانية المتطورة، بإجمالي تكلفة نحو 322 مليون جنيه.

وأضاف شعراوي - في بيان اليوم الاثنين، عقب تلقيه تقريرًا من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة حول متابعة الموقف التنفيذي للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة - أنه سيتم إنشاء هذا المصنع لخدمة مناطق (مركز ومدينة المنصورة - حي شرق المنصورة - حي غرب المنصورة - طلخا - نبروه - محلة دمنه - دكرنس - بني عبيد).

وأوضح أن الوحدة التنفيذية للمخلفات تابعت عمليات إعداد التصميمات التفصيلية للمصنع من خلال مكتب استشاري متخصص وتوريد المعدات الميكانيكية من دولة ألمانيا، لافتا إلى الانتهاء من الأعمال الميدانية والميكانيكية وتجرى الآن عمليات التشغيل التجريبى ومن المتوقع تسليم المصنع للتشغيل الدائم فى الأسبوع الأول من يونيو 2021.

وذكر أن الوزارة قامت بالعديد من التدخلات الهامة بالدقهلية منها إعداد خطة تنفيذية مستدامة لوقف التدهور البيئي والصحي المحتمل نتيجة تراكم المخلفات بجميع مراكز المحافظة، لافتًا إلى توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الوزارة ومحافظة الدقهلية والهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات التاريخية بمقلب سندوب والتي بلغت نحو 900 ألف طن من التراكمات والتي كانت تشتعل بصفة مستمرة، حيث تم التخلص من أكبر مقلب عشوائي في مصر بسندوب بالدقهلية وذلك خلال عام تقريبا بداية من أبريل 2020 وحتى مايو 2021.

ولفت إلى أن التدخلات التي يتم القيام بها بمحافظة الدقهلية تتضمن أيضا تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمدافن الصحية الآمنة لضمان التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات.

وأكد أن وزارة التنمية المحلية تعمل على قدم وساق مع باقي الوزارات المعنية على تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات ورفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات وإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة والتخلص الآمن منها بجميع محافظات الجمهورية وإعادة الشكل الحضاري للشارع.

وأشار إلى توقيع عقد لتقديم خدمات المعالجة والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بالدقهلية مع الشركة المصرية لتدوير المخلفات (إيكارو) لإدارة مصانع المعالجة والتدوير بطاقة إجمالية تصل لنحو 3500 طن/ يوم ويتضمن العقد قيام الشركة بإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير المملوكة للمحافظة وتدبير أية معدات إضافية ثابتة أو متحركة وإدارة وتشغيل المدفن الصحي الهندسي علي مساحة 50 فدانا بناحية قلابشو مركز بلقاس ونقل مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كافة المصانع إلي المدفن الصحي للتخلص الآمن منها وفقاً للضوابط والمعايير البيئية.

وقال: "إنه في إطار الخطة القومية لتطوير البنية التحتية تم توريد محطة وسيطة متحركة لخدمة مركز ومدينة منية النصر بقيمة تقديرية تصل لنحو 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى خطة المرحلة الأولى والثانية سيتم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بطاقة 500 طن/يوم لخدمة مركز ومدينة ميت غمر وتوريد 10 محطات متحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل فى 10 مراكز بقيمة 99 مليون جنيه".