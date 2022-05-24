شعبة الأسمنت: زيادة الطلب على الفحم بدرجة كبيرة عالميا بعد الحرب الروسية الأوكرانية

قال أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن الأسمنت سلعة تتأثر ببعض الخامات الهامة مثل الفحم، منوهًا بأن تكلفة الفحم تمثل من 60 إلى 70% من تلك الخاصة بالأسمنت.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أن هناك زيادة في الطلب على الفحم بدرجة كبيرة من دول العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة سلاسل الإمداد، التي أدت إلى ارتفاع أسعار القمح إلى 450 دولار في وقت مم الأوقات الأوقات، لكنه تراجع حاليًا بعض الشيء ليبلغ من 300 إلى 330 دولار.

وذكر أن التراجع الأول في سعر الأسمنت كان مع بداية شهر مارس الماضي، مضيفًا أن الوضع الحالي للأسمنت بالنسبة للمستهلك في أدنى النقاط بالمنحنى الموسمي الخاص بمواد البناء.

ولفت إلى أن انخفاض أسعار الفحم في السوق العالمي بداية من شهر إبريل الماضي بالتزامن مع شهر رمضان، ما أدى إلى انخفاض أسعار تكلفة الإنتاج بالنسبة للأسمنت، موضحًا أن حجم الاستهلاك من الأسمنت في شهر مارس كان حوالي خمسة ملايين طن انخفضت إلى 3.5 مليون طن خلال رمضان.