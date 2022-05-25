السجيني: إتاحة الفرصة أمام الحالات التي لم تقدم طلبات للتصالح في مخالفات البناء

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الدولة تعمل على تحقيق حالة الرضا للمواطن بما يجعله يستشعر بأنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار إلا أن هناك خدمات تقدم له بالفعل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنّ اللجنة طلب من وزارة التنمية المحلية بتوجيه الاهتمام بأعمال الرصف المحلي بمشاركة الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأوضح أنّ هناك أكثر من 2.8 مليون طلب مقدم للتصالح في مخالفات البناء، انتهى منها نحو 50 ألف طلب، مشيرًا إلى أنّ هناك حالات لم تقدم طلبات للتصالح ستتم إتاحة الفرصة لها أمام التقديم في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنّ الحكومة تصالحية وليست تصادمية، كما أنّ مجلس النواب متصالح مع نفسه ويراعي طلبات المواطنين بمكاشفة متجردة وموضوعية وليست حنجورية.

في سياق غير بعيد، شدّد السجيني، على ضرورة أن تستعيد حركة البناء عافيتها على مستوى الوحدات المحلية، موضحًا أن ملف تراخيص البناء والاشتراطات يشهد حالة من التأخر ما يتطلب تسريع وتيرة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.