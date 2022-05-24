انطلاق القافلة الطبية حياة كريمة بقرية جدة في الوادي الجديد

بدأت القافلة الطبية المجانية أعمالها، اليوم الثلاثاء، بقرية جدى في مركز باريس بالوادي الجديد، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القافلة بدأت أعمالها اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة يومين، لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وأوضح أن القافلة، تضم تخصصات طبية تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان.

وأضاف أن القوافل الطبية مستمرة، ويتم تنفيذها ضمن برنامج دوري على مستوى القرى، وذلك في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياه كريمة" بمراكز المحافظة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة.

وفي سياق متصل، اختتمت جامعة الوادى الجديد القافلة الطبية التى استمرت على مدار يومين بمركزي باريس وبلاط والتى نظمتها كليتي الطب البشري بالوادي الجديد وجامعة أسيوط ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وتم توقيع الكشف الطبي على ٨٨٣ حالة مرضية وصرف العلاج بالمجان وتحويل ٢٨ حالة لإجراء عمليات جراحية.