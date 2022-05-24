رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع مجلس كلية الطب

ترأس الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، اجتماع مجلس كلية الطب، بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور فؤاد هراس رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية للدراسات والبحوث، والدكتور محمد الشبيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور لؤي الأحول القائم بعمل وكيل الكلية للتعليم والطلاب، ورؤساء الاقسام الإكلينيكية والأكاديمية وأعضاء مجلس الكلية.

وأكد الدكتور محمود ذكي، أنه يسعد دائما بالتواجد في مجلس كلية الطب أقدم كليات الجامعة، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية لها دور محورى وتاثير بالغ الأهمية في خدمة المرضى بـ5 محافطات بوسط الدلتا، حيث تستقبل أكثر من مليون حالة سنويًا، مؤكدًا أن القطاع الطبى والتعليم الطبى وتطوير المستشفيات يحظى بأولوية قصوى في خطة الجامعة الاستراتيجية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى اعتماد موارد مالية كبيرة من وزارة المالية للانتهاء من تجهيز وتشغيل كافة المنشأت العلاجية بالمستشفيات الجامعية كمستشفى الجراحات الجديد ومستشفى الكل، وإنشاء مستشفى جديد للطوارئ والحالات الحرجة، مشيرًا إلى البدء في أعمال الإنشاءات في مستشفى 900 900 الجديد بالمحلة أول يونيو القادم.

وجه رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، الشكر إلى الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب وأشاد بجهوده فى تطوير المستشفيات الجامعية وذلك بمناسبة انتهاء مدة عمادته للكلية.

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‏واستعرض الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب خلال الاجتماع إنجازات القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية بمستشفى الجراحات الجديد، ومستشفى الرمد ومستشفى الصدر ومركز الطب النفسي ومركز الكلى وجراحات المسالك البولية.

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‏كما استعرض الخطة الاستراتيجية لمستشفيات جامعة طنطا، موجهًا الشكر إلى رئيس الجامعة على دعمه الكامل وجهوده في دعم القطاع الطبى وكلية الطب.