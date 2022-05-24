واصلت أسعار صرف الدولار الارتفاع أمام الجنيه فى البنوك محلية منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد سعر صرف الدولار بنحو 6 قروش فى بنكي الأهلي المصري، ومصر ليصل إلى 18.47 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، مقارنة بـ18.41 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، فى بداية تعاملات اليوم.

وصعد سعر العملة الأمريكية بنحو 6 قروش فى البنك التجاري الدولي ليسجل 18.49 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، مقارنة بـ18.43 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

كما زاد سعر العملة الخضراء فى بنك الإسكندرية بنحو 6 قروش أيضا ليسجل 18.48 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع، مقارنة بـ18.42 جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

وارتفع سعر الدولار بنحو 6 قروش أيضا في البنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 18.39 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 6 قروش ليسجل 18.49 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع. مقارنة بـ 18.43 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع فى بداية تعاملات اليوم.

كما زاد سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بنك كريدي أجريكول بنحو5 قروش ليسجل 18.39 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، مقارنة بـ18.34 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

فيما حافظ سعر صرف الدولارعلى مستواه أمام الجنيه فى بنك البركة عند 18.34 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

وكانت أسعار صرف الدولار قد ارتفعت بنحو 5 قروش فى البنوك فى بداية تعاملات اليوم ليصل إجمالي الارتفاع إلى 11 قرشا حتى الآن، وذلك بعد ارتفاعها نحو 13 قرشًا بنهاية التعاملات أمس.