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مقتل شخصين على الأقل وإصابة 5 في انفجار بكابول

انفجار في كابول . صورة أرشيفية
انفجار في كابول . صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 6:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 6:05 م

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن شخصين، على الأقل، لقيا حتفهما، وأصيب 5 آخرون في انفجار بمنطقة ذات أغلبية شيعية غربي العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم الشرطة، خالد زدران، إن الانفجار نتج عن صهريج غاز بأحد الأسواق، وإنه يجري التحقيق لتحديد ملابسات الحادث.

وأشارت تقارير، غير مؤكدة، إلى أن الهجوم كان يستهدف مركزا تعليميا قريبا من موقع الانفجار.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا، وعمودا من الدخان الأبيض يتصاعد من موقع الانفجار.

وقال أحد السكان المحليين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قوات الأمن التابعة لحكومة طالبان طوقت المنطقة، وإن الحريق دمر عدة منازل.

يذكر أن المنطقة الغربية من كابول تشهد هجمات متكررة تستهدف المدنيين، وكثيرا ما يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن مثل هذه الهجمات.

كان عشرات الأشخاص قتلوا الشهر الماضي في سلسلة من الهجمات التي استهدفت مدارس ومساجد وحافلة ركاب وسوقا للصرافة في كابول.

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