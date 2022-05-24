تحريات واقعة العثور على جثة فتاة في ترعة بأوسيم: تُعالج من مرض نفسي منذ 8 أعوام

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور على جثة فتاة ملقاة بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة أوسيم، إلى أن المتوفاة تعاني من مرض نفسي، وتعالجها أسرتها منذ 8 أعوام.

وتابعت التحريات، أن الفتاة تركت المنزل منذ 5 أيام، وكانت تنام بجوار مكان سقوطها بالترعة، مما دفع أفراد أسرتها لتحرير محضر بتغيبها بقسم شرطة المنيرة الغربية.

وبينت التحريات، أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق.

وتلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة طافية بترعة مواجهة لمصنع إنتاج الزيوت بقرية الزيدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتمكنت القوات من انتشال الجثة، وتبين أنها لفتاة مبلغ بتغيبها، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.