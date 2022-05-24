إيطاليا تسجل 10 آلاف و21 إصابة جديدة بكورونا و80 وفاة

سجلت إيطاليا 10 آلاف و21 إصابة بفيروس كورونا، و80 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17 مليونا و257 ألفا و573، والوفيات إلى 166 ألفا و32 حالة .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 137 مليونا و449 ألفا و798 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.