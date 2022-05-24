وزير الخارجية التركي يبدأ زيارة إلى فلسطين وإسرائيل

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بدأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاءء، زيارة إلى فلسطين وإسرائيل تستغرق يومين، بحسب وكالة "الأناضول".

ومن المقرر أن يلتقي تشاووش أوغلو خلال الزيارة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيريه الفلسطيني رياض المالكي، والإسرائيلي يائير لابيد، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.

وذكر البيان، أن تشاووش أوغلو سيترأس الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المنشأة برئاسة وزيري خارجية تركيا وفلسطين عام 2010.

وأضاف أن تشاووش أوغلو سيعقد لقاءً ثنائيًا وآخر على مستوى الوفود مع نظيره الإسرائيلي في 25 مايو الحالي، وسيبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية.