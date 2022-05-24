الأركان العامة الأوكرانية: هناك قتال عنيف مستمر شرقي البلاد

أفادت مصادر أوكرانية بأن القوات الروسية في منطقة دونباس، شرقي أوكرانيا، تواصل محاولات الاستيلاء بشكل كامل على منطقة لوهانسك.

وقالت الأركان العامة الأوكرانية في بيان صباح اليوم الثلاثاء: "العدو لا يوقف هجومه".

وأشارت إلى أنه، بشكل خاص، هناك محاولات لتطويق مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك اللتين تحظيان بأهمية استراتيجية.

وفي الوقت نفسه، تكبدت القوات الروسية خسائر بشرية كبيرة بالقرب من سيفيرودونيتسك، وفقا للبيان. ولم ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

ويتواصل القتال العنيف أيضا حول بلدة باخموت في دونيتسك، التي تكون مع لوهانسك منطقة دونباس.

وبعد مرور ثلاثة أشهر على بدء الحرب على أوكرانيا، يركز الجيش الروسي هجماته على شرق أوكرانيا في المقام الأول. وبعد سقوط ميناء ماريوبول بشكل خاص منذ أيام قليلة، تخشى أوكرانيا الآن مزيدا من الهجمات الروسية هناك.