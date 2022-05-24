رئيس وزراء المجر يكتسب سلطات جديدة بفعل تعديل دستوري

مرر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، تعديل دستوري جديد، اليوم الثلاثاء، يسمح له فعليا بحكم البلاد بالمراسيم إذا ما تعرضت دولة مجاورة لصراع مسلح أو كارثة طبيعية.

ويسمح التعديل الدستوري، الذي حصل على تأييد نواب البرلمان من أعضاء حزب الاتحاد المدني المجري (فيدس) اليميني القومي الحاكم في البلاد، وعددهم 136 نائبا، باعلان حالة الطوارئ على أساس الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بحالة الطوارئ الصحية التي فرضت في المجر للسيطرة على جائحة كورونا بحلول نهاية الشهر الجاري.

وتسمح حالة الطوارئ الصحية التي فرضت في ربيع عام 2020، وتم تجديدها عدة مرات بواسطة البرلمان، بتعليق القوانين وفرض إجراءات تقييدية بموجب مراسيم.

وتعتبر ضرورة موافقة البرلمان على هذه المراسيم في غضون 15 يوما مجرد إجراء شكلي نظرا للأغلبية الكاسحة التي يتمتع بها حزب فيدس الحاكم في البرلمان.

ويرى المراقبون أن حالة الطوارئ الصحية استخدمت لأغراض تتعلق بالكاد بشؤون صحية، مثل اتخاذ إجراءات تضر ماليا بالسلطات المحلية التي تديرها أحزاب المعارضة، وتعود بالفائدة على رجال الأعمال الموالين للحكومة.