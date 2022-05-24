بايدن: سياسة أمريكا القائمة على الغموض الاستراتيجي تجاه تايوان لم تتغير

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن سياسة واشنطن حيال تايوان والقائمة على "الغموض الاستراتيجي" لم تتغير.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت عقب تأكيده على استعداد بلاده للدفاع عن تايوان في مواجهة أي غزو صيني، ما اعتُبر اعتبرت مؤشرا على وجود تغير.

وقال بايدن، ردا على سؤال بشأن إن كانت هذه سياسة واشنطن حيال تايوان قد انتهت: "لم تتغير السياسة أبدا".

واعتبر الرئيس الأمريكي أمس أن الصين "تلعب بالنار" بشأن تايوان، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستساعد في الدفاع عن تايوان أي غزو صيني.

وجاءت تصريحات بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في اليابان، وهي المحطة الثانية من رحلته الهادفة إلى تعزيز الريادة الأمريكية في آسيا، بمواجهة تصاعد نفوذ الصين والتهديد النووي الذي تمثله كوريا الشمالية.