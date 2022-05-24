الجيش اللبناني: مواجهة العدوان الإسرائيلي ومنعه من تحقيق أطماعه في أرضنا وثرواتنا البحرية

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، مواجهة "العدوان" الإسرائيلي ومنعه من تحقيق "أطماعه في الأرض والثروات البحرية اللبنانية"، مشددا على إصرارهم على "بقاء لبنان مهما عصفت الرياح وقست الظروف".

وقال العماد عون، في أمر وجهه اليوم إلى العسكريين بمناسبة عيد "المقاومة والتحرير"، إن اللبنانيين كرسوا مفهوم النضال في ذاكرة الشعوب في يوم "المقاومة والتحرير".

وأضاف أن "25 مايو 2000 يبقى محطة مشرقة في تاريخ وطننا، وعلامة فارقة في سجلات الانتصار، بعدما تمكن اللبنانيون بنضالهم وإرادتهم وعزمهم من دحر العدو الإسرائيلي عن أرضهم وتحطيم أسطورة تفوقه العسكري".

وأشار عون إلى انتشار العسكريين على الحدود الجنوبية تؤازرهم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لتنفيذ القرار 1701 ومندرجاته، قائلا "إن وجودكم على الحدود بمواجهة العدو الإسرائيلي، لم يكن ليتحقق لولا حفاظكم على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي والعيش المشترك والتفاف اللبنانيين حول جيشهم انطلاقاً من حقهم في مقاومة الاحتلال وردع اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة".

وأضاف: "أنتم تكرّسون حقنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي ومنعه من تحقيق أطماعه في أرضنا وثرواتنا البحرية، بعدما دفع مئات الشهداء دماءهم الطاهرة ثمناً للنصر ورسموا من خلالها حدود الوطن".

يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 مايو عام 2000، بعد احتلالٍ دام 22 عاماً باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.