الصداع النصفي نوع من الصداع المؤلم للغاية، وغالبًا ما يكون منهكًا، حيث يحتاج الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي إلى وصفة طبية أو علاج طبي للتعامل مع أعراضهم، وذلك لأنه نادرًا ما تكون حبوب الصداع البسيطة التي لا تستلزم وصفة طبية فعالة في علاج الصداع النصفي.

ووفقًا لدراسة أمريكية حول انتشار الصداع النصفي والوقاية منه (AMPP)، فإن 17.1% من النساء الأمريكيات و5.6% من الرجال الأمريكيين يعانون من الصداع النصفي العرضي، وهو أكثر شيوعًا من الصداع النصفي المزمن، حيث يصاب بعض الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي العرضي في نهاية المطاف بالصداع النصفي المزمن ، وذلك كما نشر موقع "هيلث لاين".

• أعراض الصداع النصفي المزمنة

تظهر أعراض الصداع النصفي المزمن لمدة 15 يومًا على الأقل في كل شهر ولمدة ثلاثة أشهر متتالية على الأقل، ولكن يجب أن يتضمن الصداع النصفي المزمن اثنتين من خصائص الصداع النصفي التالية لمدة ثمانية أيام على الأقل في الشهر:

- يسبب ألما متوسط إلى شديد

-يؤثر في الغالب على جانب واحد من الرأس

- يسبب إحساسًا بالخفقان والنبض في جانب الدماغ المصاب بالصداع

- يبدأ أو يزداد سوءًا بسبب النشاط البدني الروتيني، مثل المشي أو التنظيف

• الأسباب:

- اضطراب الجهاز العصبي المركزي

يمكن أن تؤدي حالة عصبية أساسية إلى حدوث نوبات صداع نصفي مزمنة.

- الاختلالات الكيميائية

تتطلب وظيفة الدماغ السليمة أن تكون جميع المواد الكيميائية متطابقة بشكل متساو وأن تكون جميع مسارات الأعصاب واضحة، وفي حالة توقف أي من هذه الأشياء، قد يحدث الصداع النصفي.

- عوامل وراثية

إذا كان أحد أفراد الأسرة المقربين، مثل أحد الوالدين أو الأخ، قد عانى من الصداع النصفي، فإن فرص إصابتك بالصداع النصفي تزداد.

- عدم انتظام الأوعية الدموية

قد تسبب مشاكل في الشكل أو الحجم أو تدفق الدم في الأوعية إلى الدماغ أو داخله صداعًا نصفيًا.

• المسببات الشائعة للصداع النصفي:

- القلق والتوتر: قد يجد الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الصداع النصفي أن الصداع المؤلم يشتد في أوقات التوتر والقلق المتزايد.

- وضع النوم أو الجلوس

يمكن أن تؤدي الوضعية السيئة إلى تقليل تدفق الدم عبر رقبتك، مما يؤدي إلى حدوث صداع نصفي.

- استخدام الكافيين وإساءة استخدامه

يمكن أن تؤدي المشروبات الغازية أو المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر إلى الإصابة بالصداع النصفي.

- الهرمونات

كل من الصداع النصفي العرضي والمزمن أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال، وذلك لأن النساء يعانين من تغيرات هرمونية منتظمة نتيجة الطمث، وتعاني النساء أيضًا من تحولات هرمونية كبيرة قبل وأثناء انقطاع الطمث.

• طرق العلاج

قد يتضمن علاج الصداع النصفي المزمن مزيجًا من الأدوية التي يصفها الطبيب وتغييرات في نمط الحياة والعلاجات البديلة، حيث يمكن أن تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة في الوقاية من الصداع النصفي، ويمكن أن يساعد تقليل التوتر وزيادة الاسترخاء في الوقاية من الصداع النصفي لدى العديد من الأشخاص.